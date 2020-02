The Dark Pictures -kauhuantologia jatkuu – Little Hope tulossa Until Dawn -kehittäjältä

Supermassive Gamesin kauhupelien sarjanThe Dark Pictures Anthologyn toinen nimike Little Hope on julkistettu.

The Dark Pictures Anthology sai alkunsa interaktiivisella selviytymiskauhupeli Man of Medanilla elokuussa 2019. Antologia on sarja itsenäisiä, haarautuvia elokuvamaisia ​​kauhupelejä, joilla jokaisella on oma tarinansa ja hahmokokoonpanonsa. Seuraava kokoelmateoksen osa on Little Hope.

Supermassive haluaa tuoda Little Hopen kautta antologiaan täysin uudenlaisen, jännittävän ja jopa häiritsevän kauhukokemuksen. Tarina kertoo neljästä yliopisto-opiskelijasta ja heidän professoristaan, jotka painajaismaisten näkyjen ahdistamina yrittävät paeta autioituneesta kaupungista nimeltä Little Hope.

Jokainen Dark Pictures -nimike sisältää kaksi erilaista moninpelikokemusta. Shared Story mahdollistaa kaverin kanssa yhteistyön tekemisen verkossa, kun taas Movie Night antaa jopa viidelle käyttäjälle mahdollisuuden pelata yhdessä offline-tilassa ohjainta kierrättäen.

The Dark Pictures: Little Hope on tulossa PS4:lle, Xbox Onelle ja PC:lle kesällä 2020.