Insurgency: Sandstorm räiskii tiensä PC-masiinoilta konsoleille

Aiemmin PC:llä nähty Insurgency: Sandstorm tekee tuloaan myös konsoleille, paljastettiin PAX East -tapahtuman yhteydessä.

New World Interactiven kehittämä PC-hitti on jatkoa indieräiskintä Insurgencylle. Luvassa on tosin tällä kertaa paljon realistisempaa sodankäyntiä, ja kehittäjät ovatkin puheidensa mukaan panostaneet muun muassa aseiden ballistiikkaan sekä vahinkomallinnukseen. Myös vaikeustaso on kuuleman mukaan haastava ja samalla tietty sitäkin palkitsevampi. Tarinapuoli taas pyörii Lähi-Itää riepovan fiktiivisen konfliktitilanteen ympärillä.

Insurgency: Sandstorm nähdään PlayStation 4:llä sekä Xbox Onella elokuun 25. päivä.