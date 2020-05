Geoff Keighleyn kesäpelifestivaali toimii alan kuumimpien uutisten keskuksena

Summer Game Fest on kuukausia kestävä tapahtumasarja, joka esittelee maailmanlaajuisia pelialan uutisia.

E3:n peruunnuttua on tyhjiötä pyritty täyttämään monenlaisilla virtuaalisilla pelitapahtumilla. Summer Game Fest on yksi niistä. Kesäpelifestivaalista tekee kuitenkin erityisen se, että alullepanija on itse Geoff Keighley. Alan veteraani on osallistunut jokaiseen E3:een vuoden 1995 ensimmäisestä tapahtumasta lähtien.

Summer Game Fest on neljän kuukauden sarja erilaisia maailmanlaajuisia tapahtumia videopelien korostamiseksi. Festivaalikausi kestää toukokuusta elokuuhun. Mukana ovat ainakin seuraavat pelien kustantajat ja alustat: 2K, Activision Publishing, Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt Red, Digital Extremes, Electronic Arts, Microsoft Xbox, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Steam, Square Enix ja Warner Bros. Interactive Entertainment.

Keighley oli tosin perunut tänä vuonna oman osallistumisensa E3:een jo ennen koronaviruspandemiaa. Keighley koki, etteivät perinteiset paikallaoloa vaativat tapahtumat palvele faneja tai pelien julkaisijoita samoin kuin online-tapahtuma voisi tehdä. Summer Game Fest on Keighleyn kuvailun mukaan ikään kuin virtuaalinen kalenteri alan digitaalisille esittelyille, pelitrailereille, julkaisuille, pelinsisäisille tapahtumille sekä ilmaisille demoille.

Jokainen pelitalo paljastaa erikseen omat tarkemmat suunnitelmansa Summer Game Festia varten. Lisää osallistujia julkistetaan tulevina viikkoina. Pelialustat, kuten Steam ja Xbox, tarjoavat faneille pääsyn pelattaviin, rajoitetun ajan demoihin sekä valitun pelisisällön kokeiluihin. Esimerkiksi Steam Game Festival: Summer Edition järjestetään 9.–14. kesäkuuta. Myös seuraava Inside Xbox -lähetys (7.5.) on yksi Summer Game Festin tapahtumista.

Lisäksi 24. elokuuta Keighley isännöi ja tuottaa Gamescom: Opening Night Live -virtuaalitapahtuman, joka toimii Summer Game Festin päätöksenä.

Vieraile Summer Game Fest -sivustolla katsastamassa tarkempia aikatauluja.

Welcome to @summergamefest a 4-month long, industry-wide celebration of gaming. All the news you've been waiting for, playable content, in-game events, and more from the video game industry. Get ready: https://t.co/gO9QVWnsZd pic.twitter.com/VbnD4xk3wz

— summergamefest (@summergamefest) May 1, 2020