Nintendo paljasti loppuvuoden julkaisuaikataulunsa

Nintendon julkaisulistassa on sekä konkreettisia päivämääriä että nimiä, joiden julkaisupäivämäärä on merkitty myöhemmin määriteltäviksi.

Julkaisujen aikajanalla tarkan päivämäärän ovat saaneet muun muassa Splatoon 3 (9.9.) sekä Xenoblade Chronicles 3 (29.7.). Nintendon aikajanalta löytyy myös Bayonetta 3 tulevien Pokémon Scarletin ja Violetin vierellä, joiden julkaisupäivämäärä on vielä merkitty myöhemmin määriteltäviksi. The Legend of Zelda: Breath of the Wildin jatko-osa on myös listalla, mutta vasta vuden 2023 kohdalla.

Kauan odotettu Metroid Prime 4 ei kuitenkaan ole mainittuna tämän vuoden julkaisuissa.

