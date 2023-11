The Last of Us Part II Remasterediin tulossa lisämateriaalia kolmen uuden kentän muodossa

The Last of Us Part II -remasterointiin on luvassa “kadonneita kenttiä”, kehittäjä kertoo.

Naughty Dog on ilmoittanut lisäävänsä kolme uutta kenttää remasteroituun The Last of Us II:een. Kentät leikattiin aikoinaan alkuperäisestä julkaisusta pois ja näkevät nyt viimein päivänvalon.

Bonuskenttien nimet ovat Jackson Dance, Boar Hunt ja Sewers, joista pelin fanit voivat jo hieman päätellä, mitä kyseiset mestat pitävät sisällään. Fanien keskuudessa on herättänyt kylmiä väreitä erityisesti Sewers-niminen kenttä, jossa pelaajat joutuvat todennäköisesti selviytymään alkuperäisestä julkaisusta tutussa viemärissä ennen Ellien saapumista sairaalaan.

Kyseiset bonuskentät eivät ole näillä näkymin tulossa itse emopelin sisälle tarinan jatkoksi, vaan päävalikon kautta avattavaksi lisämateriaaliksi.

The Last of Us Part II Remastered julkaistaan PlayStation 5:lle 19. tammikuuta 2024.

