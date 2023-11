20-vuotias Trackmania-kaahailu juhlistaa synttäreitään lisäsisällöllä ja tapahtumilla

Ubisoftin suosittu Trackmania-ajopeli juhlii pyöreitä vuosia.

Alunperin kaksikymmentä vuotta sitten julkaistu Trackmania heittäytyy juhlatunnelmiin pelaajien iloksi. Aluksi saadaan kokea ensimmäisen Trackmania-pelin alkuperäisen trilogian taikaa lumi-, aavikko- ja ralliteemaisten kisojen muodossa. Juhlavuoteen kuuluvat myös uudet autokuosit.

Luvassa on myös erilaisia kisatapahtumia, kuten Track of the Day- ja Cup of the Day -kisat, joista nautitaan lumikampanjan parissa 30. marraskuuta alkaen. Joulukuun 18. päivä on puolestaan vuorossa Ubisoft Newsin isännöimä juhlakisa, jossa ovat mukana Trackmania-tuottaja Augustin De Vita ja sisältöpäällikkö Ayrton Lemaire. Juhlakisaan osallistuu lisäksi kymmenen striimaajaa, jotka luovat omia synttäriratojaan.

Tänään pyörähtävät käyntiin Trackmanian maailmanmestaruuskisojen finaalivaiheet, jotka kisataan Ranskan Montpellierissä. Kisalähetystä voi seurata kello 17.00 alkaen Twitchissä.

