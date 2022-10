Fallout täyttää kunnioitettavat 25 vuotta – Xbox-kaupasta sarjan pelejä jopa 75 prosentin alennuksella

Xboxin kauppapaikalta voi napsia talteen Fallout-sarjan pelejä poikkeuksellisen halvalla.

Interplayn kehittämä Fallout julkaistiin vuonna 1997 MS-DOS:lle sekä Windowsille. Jatkoa on seurannut enemmän tai vähemmän tasaiseen tahtiin aina näihin päiviin saakka, edellinen osa on verkkopeliin keskittyvä Fallout 76 vuodelta 2018.

Sittemmin Bethesdan ja sitä myötä todennäköisesti Microsoftin hoiviin siirtynyvää sarjaa juhlistetaan Xboxin kauppapaikalla, missä uudempia osia ja laajennuksia on tarjolla reilusti alennetuin hinnoin. Mukaan on kelpuutettu jopa pari The Elder Scrolls -klassikkoakin, koska miksipä ei.

Alennuskampanjan tuotteita voi tutkailla täältä.

Lisää aiheesta: