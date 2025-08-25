Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Finnish Game Jam ja Euroopan avaruusjärjestö ESA yhdistävät voimansa – tuloksena loppukuusta pidettävä Spaceship Game Jam 2025
Finnish Game Jam (FGJ) ja Euroopan avaruusjärjestö (ESA) yhdistävät voimansa yhteisen pelinkehitystapahtuman taakse.

Spaceship Game Jam yhdistää suomalaisen pelinkehityksen Euroopan avaruusjärjestön osaamisalaan, avaruuden tutkimukseen tietenkin. Mielenkiintoinen yhteistyökuvio pyrkii yhdistämään luovuutta, innovaatioita ja parasta teknologiaa pelillistetyn ajattelun kautta. Ydinajatuksena on itse asiassa ESA:n tavoite lähestyä avaruusteknologian kehitystä uusista näkökulmista. Kaikille avoin kansainvälinen tapahtuma kokoaa yhteen osallistujia monista Euroopan maista.

Spaceship Game Jam järjestetään peräti kahdeksalla eri paikkakunnalla (Helsinki, Jyväskylä, Kajaani, Kauhajoki, Kuopio, Outokumpu, Pori, Turku) sekä verkossa 29.–31. kuluvaa kuuta.

Lisätietoja tapahtuman sivuilta, täältä.

