EA pisti NHL-tähdet paremmuusjärjestykseen tulevaa NHL 26 -julkaisua varten

Varma syksyn merkki on Electronic Artsin uusi NHL-nimike. Ennen tämän vuoden julkaisua EA on paljastanut pelaajien taitotasoja.
Kannua kesällä nostellut Aleksander Barkov mahtuu kymmenen kärkeen ollen kolmanneksi korkeimmalle arvostettu eurooppalainen pelaaja. Kärjessä on vähemmän yllättäen Edmontonissa finaalitappiota kärsinyt Connor McDavid.
TOP 10 -pelaajat:
- Connor McDavid, Edmonton Oilers – 97 OVR
- Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche – 96 OVR
- Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – 96 OVR
- Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning – 96 OVR
- Quinn Hughes, Vancouver Canucks – 95 OVR
- Cale Makar, Colorado Avalanche – 95 OVR
- Aleksander Barkov, Florida Panthers – 95 OVR
- Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins – 94 OVR
- David Pastrnak, Boston Bruins – 94 OVR
- Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets – 94 OVR
Lisätietoja NHL 26:sta voi lukea aiemmasta uutisestamme. NHL 26 julkaistaan 12. syyskuuta PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X|S:lle.