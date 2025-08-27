Skate-sarja rullaa takaisin 15 vuoden tauon jälkeen – ilmainen Early Access alkaa syyskuussa ja tuo mukanaan ristiinpeluun

EA ja Full Circle ovat vahvistaneet, että pitkään odotettu uusi Skate-peli julkaistaan Early Access -versiona ensi kuussa.

Kyseessä on Skate-rullalautailusarjan neljäs osa ja ensimmäinen uusi julkaisu 15 vuoteen. Peli tulee ladattavaksi ilmaiseksi syyskuun 16. päivänä ja tukee sekä ristiinpeluuta että -edistymistä. Early Access -versio on saatavilla PS5:lle, PS4:lle, Xbox Series X/S:lle, Xbox Onelle ja PC:lle (Steam, Epic Games Store, EA app).

Julkaisun jälkeen skate. siirtyy kausimalliin: jokainen noin kolme kuukautta kestävä kausi tuo mukanaan uutta sisältöä, tapahtumia, ominaisuuksia ja jopa tuoreita kappaleita pelin soundtrackille. Pelaajia odottaa myös Skate Pass, josta on tarjolla sekä ilmainen että maksullinen versio.

“Nähdään San Vansterdamissa!” kehittäjätiimi hehkuttelee julkistuksen yhteydessä.

Julkaisupäivätrailerin voi katsoa alta.