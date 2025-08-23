Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sai uuden trailerin jo aivan nurkan takana odottavan julkaisunsa kunniaksi
Lähettänyt La 23.08.2025 - 15:17 käyttäjä Jaakko Herranen

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater on saanut julkaisutrailerinsa.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater päivittää vuoden 2004 hiiviskelyklassikkoa kohtuullisen rankalla kädellä. Esimerkiksi ulkoasua on tuotu enemmän nykyaikaan ja viidakkofiilistä saa aiempaa tehokkaammin 3D-äänten ansiosta – pelisarjan fanien rakastama tarina on pidetty kuitenkin ennallaan. Taistelun jäljet näkyvät tätä nykyä Snaken kehossa ja vaatteissa koko seikkailun ajan.

Lisää aiheesta:

Hassunhauska Snake vs. Monkey -pelimoodikin on mukana, joskin ainoastaan PlayStation 5:llä ja PC:llä. Xboxin puolella Snakea vastaan asettuu ilmeisesti lisenssisyistä Konamin oma pommittajamaskotti Bomberman. Fox Hunt puolestaan on kokonaan uusi moninpelimoodi, joka keskittyy hiiviskelyyn ja selviytymiseen.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater julkaistaan 28. elokuuta PC:lle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X|S:lle.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Konami
Julkaisijat: 
Konami
Lähde: 
Gematsu

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic