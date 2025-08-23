Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sai uuden trailerin jo aivan nurkan takana odottavan julkaisunsa kunniaksi

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater on saanut julkaisutrailerinsa.
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater päivittää vuoden 2004 hiiviskelyklassikkoa kohtuullisen rankalla kädellä. Esimerkiksi ulkoasua on tuotu enemmän nykyaikaan ja viidakkofiilistä saa aiempaa tehokkaammin 3D-äänten ansiosta – pelisarjan fanien rakastama tarina on pidetty kuitenkin ennallaan. Taistelun jäljet näkyvät tätä nykyä Snaken kehossa ja vaatteissa koko seikkailun ajan.
Hassunhauska Snake vs. Monkey -pelimoodikin on mukana, joskin ainoastaan PlayStation 5:llä ja PC:llä. Xboxin puolella Snakea vastaan asettuu ilmeisesti lisenssisyistä Konamin oma pommittajamaskotti Bomberman. Fox Hunt puolestaan on kokonaan uusi moninpelimoodi, joka keskittyy hiiviskelyyn ja selviytymiseen.
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater julkaistaan 28. elokuuta PC:lle, PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X|S:lle.