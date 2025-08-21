: Hollow Knight: Silksong sai julkaisupäivänsä syyskuun alkuun – saapuu heti myös Game Pass -valikoimiin

Hollow Knight: Silksong on saanut vihdoinkin julkaisupäivänsä ja vähän muutakin lisätietoa.
Pitkään odoteltu Hollow Knight: Silksong on paraikaa pelattavissa Saksan Kölnissä pidettävillä Gamescom-messuilla. Muille on tyytyminen uutisen loppuun upotettuun uuteen traileriin, jolla hehkutetaan estoitta syyskuun 4. päivälle ajoittuvaa julkaisupäivää – tätä tietoahan on odoteltu malttamattomasti koko seitsemisen vuotta kestäneen kehityskaaren ajan.
Hollow Knight: Silksongin pariin päästään PC:llä, PlayStation 5:llä sekä Xbox Series X|S:llä – viimeksi mainitulla myös Game Passin kautta.