GC 2025
: Hollow Knight: Silksong sai julkaisupäivänsä syyskuun alkuun – saapuu heti myös Game Pass -valikoimiin

Lähettänyt To 21.08.2025 - 20:14 käyttäjä Jaakko Herranen

Hollow Knight: Silksong on saanut vihdoinkin julkaisupäivänsä ja vähän muutakin lisätietoa.

Pitkään odoteltu Hollow Knight: Silksong on paraikaa pelattavissa Saksan Kölnissä pidettävillä Gamescom-messuilla. Muille on tyytyminen uutisen loppuun upotettuun uuteen traileriin, jolla hehkutetaan estoitta syyskuun 4. päivälle ajoittuvaa julkaisupäivää – tätä tietoahan on odoteltu malttamattomasti koko seitsemisen vuotta kestäneen kehityskaaren ajan.

Hollow Knight: Silksongin pariin päästään PC:llä, PlayStation 5:llä sekä Xbox Series X|S:llä – viimeksi mainitulla myös Game Passin kautta.

Edellinen: Pimeyttä pursuavan World of Warcraft: Midnightin trailerissa nähdään tuttuja kasvoja
 
