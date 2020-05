Steamissa alkoivat alennusmyynnit - kultainen viikko pudottaa hintoja jopa 75 prosenttia

Perinteinen Japanin kultainen viikko toi taas tullessaan Steam-pelitarjouksia.

Steam Golden Week Sale tarjoaa suuria alennuksia japanilaisista franchiseista kuten Devil May Cry, Resident Evil ja Final Fantasy.

Vihreästä päivästä (29. huhtikuuta) alkavaa ja lastenpäivään (5. toukokuuta) päättyvää viikkoa kutsutaan Nousevan auringon maassa yleisesti kultaiseksi viikoksi. Tämän seurauksena ilmassa on monenlaista juhlahumua. Steamin lisäksi PlayStation Storessa on meneillään oma Big in Japan -alennusmyynti.

Golden Week -alehulina on käynnissä toukokuun 6. päivään saakka. Tarjouksia on esimerkiksi seuraavista peleistä:

Kaikki Golden Week -alennukset hintatietoineen voit tutkailla täältä.