Ghost Reconia, Two Point Campusta ja kokkaussimulaattoria elokuun Game Pass -lisäyksissä

Microsoft on paljastanut elokuun alkupuoliskon Game Pass -lisäyksensä.

Tällä kertaa palveluun matkaa muun muassa Ghost Recon -sarjan toiseksi uusin osa sekä Two Point Campus, joka on saatavilla julkaisupäivästään lähtien. Lisäksi Sea of Thieves aloittaa seitsemännen kautensa ja useampi palvelun nimike saa lisää pelattavaa ladattavan lisäsisällön muodossa. Lisätietoja Xboxin uutistiedotteesta, täältä.

Alla alustat ja ilmestymispäivät:

Saatavilla tänään:

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (Pilvi, konsoli ja PC)

4.8.

Shenzhen I/O (PC)

Turbo Golf Racing (Pilvi, konsoli ja PC)

9.8.

Two Point Campus (Pilvi, konsoli ja PC)

11.8.

Cooking Simulator (Pilvi, konsoli ja PC)

Expeditions: Rome (PC)

Offworld Trading Company (PC)

Poistuvat 15.8.