Ghost of Tsushima: Legends -moninpelitila ja läpipeluun uusintamahdollisuus julkaistaan tässä kuussa

Sucker Punch Productions julkaisee laajan päivityksen Ghost of Tsushimalle 16. lokakuuta.

Versio 1.1 on ilmainen päivitys kaikille Ghost of Tsushima -pelaajille. Pääosassa on japanilaisen mytologian innoittama yhteistyömoninpelitila Ghost of Tsushima: Legends. Pelaajat voivat valita neljästä eri luokasta, joilla taistellaan uusissa haasteissa.

Moninpelitilassa on käytössä paljon kiitelty valokuvatila, mikäli kanssapelaajat valitsevat sen myös. Tämä antaa mahdollisuuden luoda valokuvataidetta uusien naamioiden, panssarien sekä eleiden kanssa.

Lisäksi New Game+ eli uusi läpipeluu lisätään vaihtoehtoihin. Jinin tarinaa voi jatkaa alusta heti ensimmäisen pelikerran päätyttyä. Uuden läpipeluun vaikeustaso on edellistä korkeampi, mutta pelaaja saa pitää jo ansaitsemansa tarvikkeet ja varusteet. Mukaan lisätään myös Aavekukat, joilla voi käydä vaihtokauppaa upouusista panssariväreistä ja muista varusteista, jotka löytyvät vain uudelta pelikierrokselta.

Kaikki päivityksen yksityiskohdat ovat luettavissa PlayStation.blogista.

► Ghost of Tsushima saa moninpelitilan – samuraiyhteistyö alkaa maksutta tänä syksynä