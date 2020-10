Netflixin Noituri jatkanee kohti kolmatta tuotantokauttaan

Netflixin The Witcher -sarja saanee kolmannen tuotantokauden.

The Witcher on ilmeisesti kelvannut katsojille mallikkaasti, onhan toinen kausi paraikaa työn alla. Kolmannesta tuotantokaudesta taas bongattiin maininta Writer's Guild of America Westin tietokannasta. Samainen paikka kertoo Lauren Hissrichin jatkavan projektin peräsimessä myös jatkossa. Virallista tiedotetta ei kuitenkaan ole siis vielä julkistettu.

Tuttuun universumiin loikataan jatkossa myös toisen sarjan kautta. Blood Origin -lisänimen saavat seikkailut sijoittuvat 1200 vuotta ennen kaikkien tunteman Geraltin edesottamuksia. Kyseinen projekti on saanut Hissrichin mukaan taakseen myös kirjat kirjoittaneen Andrzej Sapkowskin.

The Witcherin toinen kausi nähdään Netflixissä ensi vuoden aikana.

