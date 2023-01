Ghostwire: Tokyo -kehittäjä Tango Gameworksin uutukainen Hi-Fi Rush yllätysjulkaistiin suoraan Game Passiin

Jo aiemmin huhuiltu Hi-Fi Rush sai yllätysjulkaisunsa torstaina Developer_Direct-tapahtuman yhteydessä.

The Evil Within- ja Ghostwire: Tokyo -kehittäjänä tutuksi tulleen Tango Gameworksin Hi-Fi Rush on omaperäisen oloinen rytmi- ja toimintapelin hybridi. Pelissä seuraillaan wannabe-rokkitähti Chaita ja tämän lemmikkikissaansa varsin värikkäissä maisemissa.

Hi-Fi Rushin ääniraidalla kuullaan muun muassa Nine Inch Nailsia, The Black Keysiä ja The Prodigyä, joten varsin rytmikästä meininkiä on luvassa.

Hi-Fi Rushin voi pistää lataukseen Game Passista joko PC:lle tai Xbox Series S|X:lle.