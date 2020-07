Google julkisti 16 uutta Stadia-peliä – mukana viisi yksinoikeutta

Viime vuonna startannut Googlen pelialusta Stadia laajentaa luetteloaan.

Stadia Connect -lähetyksessä julkistettiin loppuvuodelle useita uusia pelejä. Stadia Games & Entertainmentin julkaisemia yksinoikeusnimikkeitä on tulossa viisi. Gears Tacticsin ja Brinkin kehittäjältä Splash Damagelta saapuu värikäs verkkomoninpeli Outcasters. Robot Entertainmentin örkkijatko-osa Orcs Must Die! 3 julkaistaan myös Stadian yksinoikeutena.

Lisäksi Rock Band -kehittäjä Harmonix, City of Brassista tunnettu Uppercut Games sekä Until Dawn -studio Supermassive Games kehittävät parhaillaan omia Only on Stadia -nimikkeitään.

Muita Stadialle ilmestyviä pelejä ovat muun muassa Sekiro: Shadows Die Twice, WWE 2K Battlegrounds, One Hand Clapping sekä Serious Sam 4, joka julkaistaan ensin vain Stadialla ja PC:llä.

Niin ikään Stadialle saapuva Dead by Daylight saa ristiinpeluun kaikille alustoille. Kauhumoninpeli sisältää Stadialla kaksi erityisominaisuutta: Crowd Choice antaa yhteisön äänestää pelaako YouTube-striimaaja tappajana vai selviytyjänä, ja minkä hahmon tämä valitsee. Crowd Play -ominaisuudella striimaajat voivat kutsua yhteisönsä mukaan yhdellä napin painalluksella.

Voit katsastaa koko Stadia Connect -lähetyksen julkistettuine nimikkeineen alta.