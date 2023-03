Final Fantasy XVI:n PC-käännöstä saadaan odotella tovi jos toinenkin, vahvistaa tuottaja Naoki Yoshida

Final Fantasy XVI ei ole kääntymässä aivan hetkeen PC:lle, vahvistaa tuottaja Naoki Yoshida.

Final Fantasy XVI:n on vahvistettu aiemmin saapuvan PlayStation 5:n valikoimiin, mutta PC-versiota on pidetty jotakuinkin itsestäänselvyytenä. Nyt Japanin PlayStation Blog -sivustolle rupatellut Naoki Yoshida kertoo, että käännöstä on turha odotella aivan heti PS5-painoksen jälkimainingeissa.

Yoshida kertoo haluavansa tuoda Final Fantasy XVI:n PC:lle lopulta, mutta kehitystiimi on toistaiseksi keskittynyt optimoimaan pelin PS5-version mahdollisimman hyvään kuosiin. PC-painoksen kehitys ottaisi siis pidemmät tovit, eikä se siis tule olemaan valmis vielä kuuden kuukauden ajallisen PS5-yksinoikeuden päätyttyä, kuten moni tuntuisi olettavan.

Final Fantasy XVI julkaistaan PlayStation 5:lle kesäkuun 22. päivä.