GTA Onlinen joulutapahtuma osoittaa kunnioitusta Die Hardille ja The Grinchille

Rockstar toi joulun GTA Online -pelaajille.

GTA Onlinen joulupäivitys toi tullessan tunnelmaan sopivaa sisältöä pyhien iloksi. Joulurauhaa häiriköimästä voi löytää ilkeän opportunistin The Goochin, joka on kunnianosoitus Grinchille. The Gooch vaeltelee GTA Onlinen kaduilla ja väijyy varjoissa pyrkien tyhjentämään pahaa-aavistamattomien pelaajien taskut aiheuttaen samalla vakavia ruumiillisia vammoja. Vihulaisen kukistamisesta saa palkaksi GTA-dollareita ja Goochin naamion.

Weazel Plaza Shootout puolestaan viittaa selvästikin kaikkien aikojen jouluelokuvaan Die Hardiin. Pelaajien on pidettävä silmällä taivaalta uhkaavaa vaaraa Weazel Plazan yllä. Helikopteriammuskeluja sisältävän tehtävän suorittamisesta saa itselleen uuden Pistol Mk II -ulkoasun.

Lisäksi lumisessa San Andreasissa voi ansaita muun muassa lumiukkoasun ja ylimääräisiä pelirahaa sekä kokemuspisteitä.

GTA Onlinen talvitapahtuma kestää joulukuun 29. päivään saakka.