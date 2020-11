Potentiaalinen kuvavuoto vihjaa: Mandalorialainen ja vauva-Yoda tekevät tuloaan Fortniteen

Forniten viides kausi siintää vielä kauempana horisontissa, mutta se ei estä huhuja ja potentiaalisia vuotoja tulevasta. Verkkoon levinnyt kuva kertoo nimittäin omaa tarinaansa siitä, että viitoskaudella rymistelyyn ottaisi osaa The Mandalorian -sarjan kaksi päähahmoa.

Useammankin Fortnite-vuotoja jakavan Twitter-käyttäjän twiiteissä on ollut nähtävänä kuvamateriaalia, jonka keskellä komeilevat televisiosarjan Mandalorialainen sekä "vauva-Yoda".

Onko tieto kuinka paikkaansapitävä, ja onko luvassa kenties enemmänkin Tähtien sota -sisältöä, se jää nähtäväksi. Virallista tietoa saadaan odotella vielä tovi, sillä ennen sitä Fornitessa pitäisi selvitä Marvel-pahis Galactuksen hyökkäyksestä, joka tapahtuu päivämäärällä 1.12.

