Microsoft paljasti vuoden viimeiset Games with Gold -nimikkeensä – myös Black Friday -alennuskampanja jatkuu

Joulukuussa päästään suklaan ja kinkun syömisen ohella pelailemaan kultajäsenille tarjottavia Games with Gold -nimikkeitä.

Nelikon näkyvin peli lienee Saints Row -rellestys Gat Out of Hell. Hieman rauhallisempaa meininkiä tarjoilevat Double Finen pulmailu Stacking ja Agatha Christie -henkinen point and click -seikkailu The Raven Remastered. Jokainen peli rullaa muuten nätisti myös uudenkarhealla Xbox Series S/X -konsolikaksikolla, kiitos masiinoiden taaksepäin yhteensopivuuden.

Samaan syssyyn lienee syytä muistutella Xbox-kaupassa jylläävästä Black Friday -alennuskampanjasta. Liki 700 nimikettä sisältävän hulabaloon sisältöä pääsee tutkailemaan täältä.

Games with Gold -valikoima päivämäärineen ja arvostelulinkkeineen näyttää seuraavanlaiselta: