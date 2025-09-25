Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Hei me lennetään PlayStationilla – Microsoft Flight Simulator laskeutuu Sonyn konsolille jouluksi, PSVR2-tuki vireillä
Lähettänyt To 25.09.2025 - 09:31 käyttäjä Tero Lepistö

Tuoreimmassa Sonyn State of Play -lähetyksessä vahvistettiin, että PC:ltä ja Xboxilta tuttu Microsoft Flight Simulator 2024 saapuu PlayStation 5:lle joulukuussa.

PlayStation-pelaajille lupaillaan luonnollisesti älytön määrä jo valmista sisältöä sekä Sonyn konsolille räätälöityä erillistä uramoodia. Merkittävin uudistus nähdään kuitenkin vasta ensi vuonna, kun nimike saa ilmaisen PSVR2-päivityksen. Kehittäjät myös vahvistivat, että koko peli on koettavissa virtuaalilasien kautta pelkän erillisen moodin sijaan.

PlayStation 5 -version virallinen julkaisupäivä on 8. joulukuuta.

Pelit: 
Microsoft Flight Simulator 2024
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Asobo
Julkaisijat: 
Microsoft Game Studios
Lähde: 
www.flightsimulator.com

