Hei me lennetään PlayStationilla – Microsoft Flight Simulator laskeutuu Sonyn konsolille jouluksi, PSVR2-tuki vireillä

Tuoreimmassa Sonyn State of Play -lähetyksessä vahvistettiin, että PC:ltä ja Xboxilta tuttu Microsoft Flight Simulator 2024 saapuu PlayStation 5:lle joulukuussa.
PlayStation-pelaajille lupaillaan luonnollisesti älytön määrä jo valmista sisältöä sekä Sonyn konsolille räätälöityä erillistä uramoodia. Merkittävin uudistus nähdään kuitenkin vasta ensi vuonna, kun nimike saa ilmaisen PSVR2-päivityksen. Kehittäjät myös vahvistivat, että koko peli on koettavissa virtuaalilasien kautta pelkän erillisen moodin sijaan.
PlayStation 5 -version virallinen julkaisupäivä on 8. joulukuuta.