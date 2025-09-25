Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Housemarquen Saros sai State of Playn yhteydessä räiskintää esittelevän pelikuvatrailerin ja julkaisupäivän
Lähettänyt To 25.09.2025 - 10:53 käyttäjä Jaakko Herranen

Housemarque esitteli tulevaa Saros-räiskintäänsä viime yön State of Play -lähetyksessä.

Saros näyttäisi kulkevan monessakin suhteessa mainiosti vastaanotetun Returnalin (arvostelu) jalanjäljissä, mutta tarina vaikuttaisi olevan tällä kertaa aiempaa vahvemmin esillä. Pelissä seuraillaan Arjun-protagonistin matkaa muotoaan muuttavalla Carcosa-planeetalla, jossa tavataan matkan varrella myös NPC-hahmoja.

Trailerilla nähdään mukavasti Sarosin räiskintämekaniikkoja, joista kerrotaan lisää PlayStation Blog -artikkelissa, täällä. Pelihän luonnollisesti saa kylkeensä PS5 Pro -ehostuksia. Traileri uutisen lopussa ja kuvakaappauksia galleriassa.

Saros julkaistaan PlayStation 5:lle ensi vuonna, maaliskuun 20. päivä.

