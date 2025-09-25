Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Insomniac Gamesin pitkään työstämä Marvel’s Wolverine sai viimein tuoreen trailerin täynnä brutaalia pelikuvaa

Lähettänyt To 25.09.2025 - 08:44 käyttäjä Tero Lepistö

Alun perin syyskuussa 2021 julkistetusta Marvel’s Wolverinesta saatiin viimein tuoretta pelikuvaa Sonyn viimeöisessä State of Play -lähetyksessä.

Vajaan pariminuuttisen trailerin lopussa julkaisuikkunaksi mainittiin vuoden 2026 syksy. Videolta käy myös ilmi, että Wolverinelle tyypillisen raakuuden kanssa ei säästellä nytkään, sillä meno vaikuttaa melkoisen brutaalilta.

Kehittäjä Insomniac Gamesille sarjakuvasankareiden tuominen virtuaalimuotoon on jo tuttua puuhaa, studio tunnetaan muun muassa Marvel's Spider-Man -peleistään.

Pelit: 
Marvel's Wolverine
Alustat: 
PS5
Studiot: 
Insomniac Games
Julkaisijat: 
Sony Interactive Entertainment
Lähde: 
State of Play

