Insomniac Gamesin pitkään työstämä Marvel’s Wolverine sai viimein tuoreen trailerin täynnä brutaalia pelikuvaa

Alun perin syyskuussa 2021 julkistetusta Marvel’s Wolverinesta saatiin viimein tuoretta pelikuvaa Sonyn viimeöisessä State of Play -lähetyksessä.
Vajaan pariminuuttisen trailerin lopussa julkaisuikkunaksi mainittiin vuoden 2026 syksy. Videolta käy myös ilmi, että Wolverinelle tyypillisen raakuuden kanssa ei säästellä nytkään, sillä meno vaikuttaa melkoisen brutaalilta.
Kehittäjä Insomniac Gamesille sarjakuvasankareiden tuominen virtuaalimuotoon on jo tuttua puuhaa, studio tunnetaan muun muassa Marvel's Spider-Man -peleistään.