Final Fantasy VII Remake -ohjaaja: Sarjan paluu Switch 2:lle on symbolisesti valtavan tärkeää

Final Fantasy VII Remake -ohjaaja Naoki Hamaguchi pitää pelisarjan siirtymistä Switch 2:lle merkittävänä ja jopa symbolisena hetkenä pelihistoriassa.

Final Fantasy -sarja katkaisi aikoinaan tiiviin suhteensa Nintendoon, kun Final Fantasy VII julkaistiin PlayStationilla. Sen jälkeen Nintendo-konsolit jäivät pitkään vaille pääsarjan osia, kunnes Switch toi mukanaan useita klassikoita pelattavaksi. Nyt on edessä seuraava suuri askel, kun koko Final Fantasy VII Remake -trilogia matkaa Switch 2:lle.

Hamaguchi kertoo olleensa itse nuorena sarjan fani ja korostaa, kuinka merkityksellistä on, että Final Fantasy palaa vuosikymmenten jälkeen Nintendon laitteistolle. Hänen mukaansa kyse ei ole vain monialustakehityksestä, vaan symbolisesti tärkeästä hetkestä koko pelisarjan historiassa.

