Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Final Fantasy VII Remake -ohjaaja: Sarjan paluu Switch 2:lle on symbolisesti valtavan tärkeää
Lähettänyt Pe 26.09.2025 - 14:29 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Final Fantasy VII Remake -ohjaaja Naoki Hamaguchi pitää pelisarjan siirtymistä Switch 2:lle merkittävänä ja jopa symbolisena hetkenä pelihistoriassa.

Final Fantasy -sarja katkaisi aikoinaan tiiviin suhteensa Nintendoon, kun Final Fantasy VII julkaistiin PlayStationilla. Sen jälkeen Nintendo-konsolit jäivät pitkään vaille pääsarjan osia, kunnes Switch toi mukanaan useita klassikoita pelattavaksi. Nyt on edessä seuraava suuri askel, kun koko Final Fantasy VII Remake -trilogia matkaa Switch 2:lle.

Hamaguchi kertoo olleensa itse nuorena sarjan fani ja korostaa, kuinka merkityksellistä on, että Final Fantasy palaa vuosikymmenten jälkeen Nintendon laitteistolle. Hänen mukaansa kyse ei ole vain monialustakehityksestä, vaan symbolisesti tärkeästä hetkestä koko pelisarjan historiassa.

Lisää aiheesta:

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Final Fantasy VII Remake
Alustat: 
Nintendo Switch 2
Henkilö: 
Naoki Hamaguchi
Lähde: 
X @Stealth40k
JPGames

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic