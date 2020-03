Hiekkaolentojen armeija saapui For Honoriin – Prince of Persia -crossover tarjolla rajoitetun ajan

Blades of Persia on kolme viikkoa kestävä tapahtuma, jossa For Honor ja Prince of Persia yhdistyvät.

Hack and slash -moninpeli For Honorissa päästään keräämään Prince of Persia -henkisiä uusia ulkoasuja sekä aseita. Tapahtuman ajan taistelutantereena on myös upouusi Ruler of Time -pelimoodi karttoineen. Päävihollisena nähdään itse Persian prinssi.

Ensimmäinen Prince of Persia -peli julkaistiin vuonna 1989 Brøderbund Softwaren toimesta. Tasohyppely saavutti melkoisen suosion ja sitä seurasi kaksitoista muuta saman sarjan peliä. Viimeisin nimike on Ubisoftin Prince of Persia: The Forgotten Sands vuodelta 2010.

Blades of Persia -tapahtuma pyörähti käyntiin 12. maaliskuuta ja jatkuu 2. huhtikuuta asti.

For Honor on saatavilla PS4:lle, Xbox Onelle ja PC:lle.