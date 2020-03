Vihulaisten lennättäminen yläilmoihin on The Legend of Zelda: Breath of the Wild -pelaajien uusin villitys

Vaikka The Legend of Zelda: Breath of the Wild -seikkailu on jo kolme vuotta vanha, löydetään siitä vieläkin uutta. Tuorein villitys on saanut monet pelaajat lennättämään Guardian-vihollisia yläilmoihin.

Oheiset videot esittelevät, miten pelaajien on mahdollista käyttää jääpalikoita luovaa Cryonis-kykyä sekä ajan hidastamista sinkoamaan mekaanisia vihulaisia korkealle yläilmoihin. Osa pelaajista on yhdistänyt tämän temppuilun perin taidokkaaseen jousiammuntaan.

Katso muutamat esimerkit temppuilusta alta. Mikäli upotukset eivät toimi, saa ne auki klikkaamalla tästä sekä tästä.