Horizon, God of War, Gran Turismo... Sonyn hittipelit muovautuvat televisiosarjoiksi

Sony työstää oikein urakalla televisiosovituksia tunnetuimmista pelisarjoistaan.

Työn alla on televisiosovituksia ainakin Guerrillan Horizon-sarjasta, God of Warista sekä Gran Turismosta. Aloyn edesottamuksia päästään seuraamaan Netflixissä, siinä missä Kratos yrmyilee kohti Amazonin suoratoistopalvelua – Gran Turismon alustaa ei ole toistaiseksi paljastettu. Tarkempia yksityiskohtia esimerkiksi näyttelijöiden tai julkaisuajankohtien suhteen ei ole vielä tiedossa.

PlayStation-masiinoilta tutut pelisarjat marssivat kohti televisiota laajemminkin. Tiedossa on toistaiseksi ainakin ensi vuonna HBO:lla nähtävä The Last of Us sekä Peacockin palveluun julkaistava Twisted Metal.

