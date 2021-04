Horizon Zero Dawn on nyt ladattavissa ilmaiseksi PlayStation 4:lle

Maaliskuussa alkanut PlayStationin Play at Home -kampanja laajenee tänään vielä yhdellä nimikkeellä, kun ilmaispelivalikoima täydentyy PlayStation 4:n Horizon Zero Dawn Complete Editionilla.

Complete Edition sisältää pääpelin lisäksi In the Frozen Wilds -lisäosan. Paketti on ladattavissa veloituksetta ilman Plus-jäsenyyttä toukokuun 14. päivään asti PlayStationin kauppapaikalta. Muut kampanjan nimikkeet ovat ilmaisia huhtikuun 23. päivän aamuyöhön saakka.

KonsoliFINin arvostelussa Jaakko Herranen antoi Aloy'n seikkailulle täydet viisi tähteä. Laajennusosakin sai kovasti kehuja.