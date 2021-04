Xbox Game Passin huhtikuun toisen aallon pelilisäykset selvillä – pilvipelaaminen käynnistyi iOS-laitteilla

Microsoft on julkistanut Xbox Game Passin huhtikuun jälkipuoliskon lisäykset.

Eniten puhetta herättänyt peli lienee itsensä Sonyn kehittämä MLB The Show 21, joka saapuu Game Passiin heti konsolijulkaisunsa yhteydessä. Toinen näkyvä lisäys on dinosaurusräiskintä Second Extinction. Fable Anniversary ja Fable 3 taas tarjoavat pilvipelaajille sukelluksen Peter Molyneuxin kehittämään fantasiamaailmaan. Lisätietoja Xboxin uutissivustolta, täältä.

Pelilisäysten ohella myös Cloud Gaming tekee tuloaan niin PC:lle kuin tovin odottelun jälkeen iOS-laitteillekin. Beetatestiin eivät tosin pääse kaikki halukkaat, vaan kutsuja lähetellään harvoille ja valituille. Lisätietoja täältä.

20. huhtikuuta:

MLB The Show 21 (pilvi, Xbox)

22. huhtikuuta:

Phogs! (PC)

28. huhtikuuta:

Second Extinction (Xbox, PC)

29. huhtikuuta:

30. huhtikuuta:

Fable Anniversary (pilvi)

Fable III (pilvi)

Poistuvat pelit 30. huhtikuuta: