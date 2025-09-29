Silent Hill f ylsi miljoonamyynteihin vaivaisessa vuorokaudessa

Konamin Silent Hill f näyttäisi käyvän kaupaksi oikein mukavaa tahtia.

Konamin mukaan Silent Hill f on saavuttanut miljoonamyynnit 26. syyskuuta, ainoastaan vaivaista päivää julkaisun jälkeen. Ikonisen kauhusarjan tuorein osa on kelvannut myös kriitikoille Metacritic- ja OpenCritic-arvosanakeskiarvojen ollessa pääsääntöisesti hyvinkin positiivisia – KonsoliFINin arvostelu on muuten paraikaa työn alla.

Silent Hill f vie pelaajansa tuttuun universumiin, mutta tällä kertaa kauas 60-luvun Japaniin ja Ebisugaokan kaupunkiin. Päähahmo Shimizu Hinakon tehtävänä on selvitä sumuisessa miljöössä ratkoen puzzleja ja taistellen suoraan painajaisista karanneita hirviöitä vastaan.

Silent Hill f on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.