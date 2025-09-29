Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Silent Hill f ylsi miljoonamyynteihin vaivaisessa vuorokaudessa
Lähettänyt Ma 29.09.2025 - 16:03 käyttäjä Jaakko Herranen

Konamin Silent Hill f näyttäisi käyvän kaupaksi oikein mukavaa tahtia.

Konamin mukaan Silent Hill f on saavuttanut miljoonamyynnit 26. syyskuuta, ainoastaan vaivaista päivää julkaisun jälkeen. Ikonisen kauhusarjan tuorein osa on kelvannut myös kriitikoille Metacritic- ja OpenCritic-arvosanakeskiarvojen ollessa pääsääntöisesti hyvinkin positiivisia – KonsoliFINin arvostelu on muuten paraikaa työn alla.

Lisää aiheesta:

Silent Hill f vie pelaajansa tuttuun universumiin, mutta tällä kertaa kauas 60-luvun Japaniin ja Ebisugaokan kaupunkiin. Päähahmo Shimizu Hinakon tehtävänä on selvitä sumuisessa miljöössä ratkoen puzzleja ja taistellen suoraan painajaisista karanneita hirviöitä vastaan.

Silent Hill f on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.

Pelit: 
Silent Hill f
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
NeoBards Entertainment Ltd.
Julkaisijat: 
Konami
Lähde: 
Gematsu

