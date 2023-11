Huhu: Baldur's Gate 3 matkaa Xbox Series -alustoille joulukuun alussa, mutta kehittäjä tyrmää tiedon – "Tämä oli minullekin uutinen"

Baldur's Gate 3 julkaistaan Xbox Series -alustoille joulukuun alussa. Tai sitten ei.

Hyvän "ennustusrekordin" omaavan pelialavuotaja eXtas1sin mukaan belgialaisen Larian Studiosin massiivinen, kehuja kerännyt roolipelieepos julkaistaan Xbox Series -alustoille joulukuun kuudes päivä kuluvaa vuotta, mikäli testausprosessi etenee suunnitellusti. Belgialaisstudion kustannusjohtaja Michael Douse ei kuitenkaan allekirjoittanut eXtas1sin väitettä, vaan kommentoi asiaa lyhyesti toteamalla sen olevan hänellekin uutinen.

News to me https://t.co/ktaQ4sfuvR — Very AFK (@Cromwelp) November 5, 2023

Vielä viime kuussa Larianin toimitusjohtaja Swen Vincke kertoi X:ssä, että BG3:n pelitestaus on hyvässä vauhdissa, ja se on todellakin tarkoitus julkaista vielä tämän vuoden aikana. Virallista paljastusta julkaisupäivän tiimoilta ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Baldur’s Gate 3 on ollut menestys kaikilla mahdollisilla mittareilla. Pelkästään PC:llä se on myynyt yli 5,2 miljoonaa kopiota, minkä lisäksi se on kerännyt ylistystä niin käyttäjien kuin median arvioissa. KonsoliFINin Toni Turunen antoi hänkin teokselle täydet viisi tähteä ansiokkaassa arviossaan.

