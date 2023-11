Alastomuus ja kidutus olivat liikaa Japanin viranomaisille – Baldur's Gate 3 joutuu sensuurin kohteeksi nousevan auringon maassa

Baldur's Gate 3 joutuu Japanissa sensuurin kohteeksi.

Larian Studiosin kehuttu ja rakastettu roolipelieepos näkee päivänvalon nousevan auringon maassa joulukuun 21. päivä kuluvaa vuotta niin digitaalisena kuin (yksinoikeudella) fyysisenäkin versiona. Jälkimmäisestä haaveilevien on kuitenkin syytä varautua siihen, että teos julkaistaan Japanin markkinoille sensuroituna.

Alueella pelin julkaiseva Spike Chunsoft tiedotti taannoin, että teoksen sopimattomaksi todettu seksuaalinen sisältö tullaan sensuroimaan vedoten Japanin videopeliviihteen ikäluokitusorganisaatio Computer Entertainment Rating Organizationin (CERO) sääntöihin (Code of Ethics).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei Japanin markkinoille räätälöidyssä versiossa nähdä lainkaan seksikohtauksia, alastomuutta tai sukupuolielimiä, vaikka normaalisti pelaaja voi itse valita halutessaan valikoista nämä näytettäväksi. Samassa tiedotteessa Spike Chunsoft kertoo myös, ettei Act 1:n aikana nähtävässä Goblin Campissa ole mahdollista kiduttaa NPC-hahmoja.

Vaikka CERO antoi Baldur's Gate 3:lle korkeimman mahdollisen Z-ikärajan (eurooppalaisen ikäluokitusjärjestelmä PEGI:n vastine olisi K-18), joutuu Larian silti tekemään nämä muutokset, sillä CERO:n etiikkasäännöstön mukaan Japanissa julkaistavissa videopeleissä on muun muassa sukupuolielimien ja seksuaalisen kanssakäymisen näyttäminen ankarasti kielletty.

Videopelien sensuroiminen ei ole Japanissa tavatonta. Esimerkiksi The Last of Us, The Witcher 3 ja Cyberpunk 2077 ovat joutuneet sisältömuokkauksen kohteeksi, kun taas The Callisto Protocolia ei julkaistu maassa ollenkaan väkivaltaisen sisällön vuoksi, sillä tekijätiiminä toiminut Striking Distance ei suostunut CERO:n muutosvaatimuksiin.

