Shenmue III Enhanced paljastui – julkaistaan ensimmäistä kertaa Xboxille ja Switchille

Shenmue III julkaistaan uusiksi ehostettuna versiona.

Aikoinaan kaikki Kickstarter-ennätykset rikkoneen Shenmue III:n uusi julkaisija ININ Games tuo pelin markkinoille toistamiseen, tällä kertaa Enhanced-lisänimen kera. Pelin ulkoasua on paranneltu 4K-tekstuurein, rikkaammin yksityiskohdin ja nopeammin latausajoin. NPC-hahmojen määrää on myös nostettu Niaowun kaupunkimiljöössä, minkä lisäksi seikkailun voi tahkota klassisemman kameramoodin kera.

Pelillisiä viilauksiakin on tehty esimerkiksi kestävyysjärjestelmään, energian palautumiseen ja hetkittäin turhan ankaraan rahankeruuseen. QTE-kohtauksetkin ovat nyt aiempaa saavutettavampia, sillä aikaikkuna niiden läpäisyyn ei ole aivan yhtä lyhyt.

Shenmue III Enhanced julkaistaan PC:lle (Steam, Epic), PlayStation 5:lle sekä ensimmäistä kertaa myös Switchille ja Xbox Series -konsoleille. Mikäli alkuperäisteoksen omistaa jo PS4:lle tai PC:lle, on se mahdollista päivittää paranneltuun painokseen – tästä kuullaan lisätietoja myöhemmin.