Shenmue III Enhanced paljastui – julkaistaan ensimmäistä kertaa Xboxille ja Switchille
Lähettänyt Ma 18.08.2025 - 16:36 käyttäjä Jaakko Herranen

Shenmue III julkaistaan uusiksi ehostettuna versiona.

Aikoinaan kaikki Kickstarter-ennätykset rikkoneen Shenmue III:n uusi julkaisija ININ Games tuo pelin markkinoille toistamiseen, tällä kertaa Enhanced-lisänimen kera. Pelin ulkoasua on paranneltu 4K-tekstuurein, rikkaammin yksityiskohdin ja nopeammin latausajoin. NPC-hahmojen määrää on myös nostettu Niaowun kaupunkimiljöössä, minkä lisäksi seikkailun voi tahkota klassisemman kameramoodin kera.

Lisää aiheesta:

Pelillisiä viilauksiakin on tehty esimerkiksi kestävyysjärjestelmään, energian palautumiseen ja hetkittäin turhan ankaraan rahankeruuseen. QTE-kohtauksetkin ovat nyt aiempaa saavutettavampia, sillä aikaikkuna niiden läpäisyyn ei ole aivan yhtä lyhyt.

Shenmue III Enhanced julkaistaan PC:lle (Steam, Epic), PlayStation 5:lle sekä ensimmäistä kertaa myös Switchille ja Xbox Series -konsoleille. Mikäli alkuperäisteoksen omistaa jo PS4:lle tai PC:lle, on se mahdollista päivittää paranneltuun painokseen – tästä kuullaan lisätietoja myöhemmin.

Pelit: 
Shenmue III
Shenmue III Enhanced
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch 2
Studiot: 
YS Net
Julkaisijat: 
ININ Games
Henkilö: 
Yu Suzuki
Lähde: 
Gematsu

