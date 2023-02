Luuletteko, että tämän melodian käyttämiseen on pyydetty etukäteen lupaa vai jälkikäteen anteeksi?

Petri Katajan blogi

Tiesittekö, että pelimusiikista on ammennettu kosolti muun genren kappaleisiin, etenkin hiphopiin?

Olemme käsitelleet aihetta aiemmin monen eri Pelimusiikista hiphopiksi -jutun muodossa. (Jälkikäteen katsottuna nuo artikkelit olisi voinut muovata vielä paremmiksi, vähemmän tökerön näköisiksi, mutta minkä teet.)

Nyt tähän kategoriaan on lisättäväksi yksi uusi kappale, jonka melodia on tuttuakin tutumpi Nintendo-pelinsä pelanneille.

Kuulostaa niin perin tutulta

Kuuntelin joku aika sitten Spotifyn uutuuskattausta, jonka sisältö on muovattu musiikkimakuni (eli kuunneltujen kappaleiden ja genrejen) mukaan. Tällä kertaa tarjonta ei osunut sen suuremmin makuuni, kunnes soimaan alkoi Chris Webbyn tuore Bag-kappale, jolla on vierailemassa melkeinpä elävä legenda Bun B, tuo UGK-duon toinen osapuoli, sekä niin ikään jo vuosia aktiivisena artistina toiminut Paul Wall.

Kappaleen melodia oli todella tuttu, enkä heti osannut sanoa mistä oli kyse. Pelimusiikista kyse toki, mutta että mikä. Kuunnelkaapa itse.

Kyllä, kyseessä on todella Kirby-peleistä tuttu melodia nimeltään Gourmet Race. Aikamoista! Tausta on myös todella toimiva, peukut tästä JP On da Track -tuottajalle.

Sampleja, eli muista lähteistä tuttuja melodioita, ääniä ja muita, on harvemmin kuultu Nintendon peleistä. Ainakaan virallisesti, erilaisilla epävirallisilla mixtape-julkaisuilla niitä on toki päästy kuulemaan.

Lupien saamisen Nintendolta luulisi olevan haastavaa, sillä pelijätti on todella kitsas musiikkiensa kanssa. YouTubesta poistetaan firman soundtrackeja harva se hetki, eikä sävelmiä ole tuotu yhden yhtä Spotifyhin tai muihin palveluihin. Ehkä parempi olisi pyytää jälkikäteen anteeksi kuin etukäteen lupaa?

Toisaalta jos asiaa katsoo tarkemmin, niin Kirby-pelit ovat HAL Laboratory Inc. -studion käsialaa, niin myös oikeudet näiden tuotosten sävelmiin. Heillä lienee hieman löysempi kuri asian suhteen, sillä onhan esimerkiksi mainion Kirby: Planet Robobot -tasoloikan koko soundtrack kuunneltavissa esimerkiksi Spotifyn kautta.

Mutta mistäpä tuon tietää, että mistä ja miten ja kuinka Chris Webbyn kappaleelle on luvat saatu.

Onhan noita ennenkin kuultu

Yksi ralli, jonka samplen uskon lähes satavarmasti olleen julkaisunsa yhteydessä ns. luvaton, on vuonna 1998 julkaistu Throw Them Thangs. Riimien taustalla kuullaan lähes suoraan GoldenEye 007 -pelistä tuttu taukomusiikki, joka on jo itsessään todella toimiva ralli. Ei olekaan ihme, että lopputulos on varsin toimiva. Ei ehkä hienostunein tuotos ikinä, mutta lainamelodia on huomioitu mainiosti.

Indo G -nimisen artistin kappaleen ovat tuottaneet Three 6 Mafia -ryhmän ydinjäsenet DJ Paul sekä Juicy J, jotka kumpikin ovat vierailemassa kappaleella. Mukana rallilla ovat niin ikään Three 6 Mafiassa vaikuttaneet Lord Infamous sekä äskettäin edesmennyt Gangsta Boo.

Mutta! Koska kyseisessä kappaleessa lainataan James Bond -tunnusmusiikin sävelkulkuja, niin kenties lupa kysyttiin etukäteen?

Mistäpä tämän tietäisi.

Lisää aiheesta: