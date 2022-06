Huonosti varjeltu salaisuus paljastui virallisesti: The Last of Us pistetään täysin uusiksi ja julkaistaan jo syyskuussa

Pitkään huhuiltu The Last of Us -uusioversio on paljastunut Summer Game Fest -tapahtuman yhteydessä ihan virallisesti.

Uusioversio kantaa varsin loogista nimeä The Last of Us Part I. Teos on pidetty uskollisena lähdemateriaalille, kyllästettynä modernilla pelattavuudella, ehostetuilla kontrolleilla ja aiempaa monipuolisemmilla saavutettavuusvalinnoilla. Naughty Dogin itsensä kehittämä uusioversio niputtaa samaan pakettiin niin emopelin kuin Left Behind -lisätarinankin. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Täysihintaisena julkaisuna myytävän The Last of Us Part I:n pariin päästään syyskuun 2. päivä PlayStation 5:lle, mutta PC-versiokin on työn alla.