The Last of Us Part II:n verkkopuoli ei ole enää pelkkä laajennus – julkaistaan itsenäisenä pelinä

The Last of Us Part II:n moninpelipuoli on laajentunu kokonaan omaksi julkaisukseen.

Summer Game Fest -tapahtumassa rupatellut Neil Druckman tuumaili, että kyseessä on kokoluokaltaan Naughty Dogin yksinpeleihin verrattava tuotos – monessa suhteessa jopa isompi. Peli saa kylkeensä oman tarinan sekä uudet hahmot ja tapahtumapaikan. Konseptikuvakin kertoo jotain verkkopelin massiivisesta mittakaavasta.

Peli ei saanut vielä virallista nimeä eikä myöskään julkaisuaikaa, mutta lisätietoja lupaillaan ensi vuoden aikana.