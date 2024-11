Star Wars Outlaws -avaruusseikkailu päivittyi ja saa ensimmäisen laajennuksensa

Star Wars Outlaws päivittyi isosti ja saa ensimmäisen lisäosansa. Esittelyvideot ovat katsottavissa uutisen lopussa.

Elokuussa julkaistu Star Wars Outlaws toi ensimmäisen avoimen maailman Tähtien sota -kokemuksen pelaajien ulottuville. Nyt pelin neljäs ja tähän mennessä suurin päivitys laajentaa kokemusta entisestään. Hiippailuun on lisätty uusia vaihtoehtoja, taistelumekaniikkaa on parannettu, ja vihollisten havainnointikykyä on säädetty pelaajaystävällisemmäksi.

|Lue myös: Sony julkisti listan PlayStation 5 Pro -tehokonsolin mahtirautaa hyödyntävistä peleistä|

Päivityksen myötä peli saa myös ensimmäisen laajennuksensa, Wild Cardin, jossa sankari Kay soluttautuu sabacc-uhkapeliturnaukseen ja tapaa Lando Calrissianin. Laajennus on ilmainen osa kausikorttia, joka tuo mukanaan lisäksi uutta varustusta sekä kosmeettisia lisäyksiä. Wild Card on ostettavissa myös erikseen 14,99 euron hintaan.