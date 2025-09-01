Jalmari Helanderin mainio toimintaräime Sisu saa jatkoa – Sisu: Road to Revengen ensimmäinen traileri julkaistiin

Sisu-elokuvan jatko-osan ensimmäinen traileri on julkaistu.
Vuonna 2022 julkaistu Sisu (IMDB) ammensi suomalaisen tahdonvoiman lisäksi amerikkalaista ison rahan toimintaelokuvista. Lopputulemana olikin Jalmari Helanderin ehkä suosituin elokuva, joka sai huomiota varsin mukavasti aina ulkomaita myöten – jatko-osa ei siis liene kenellekään yllätys.
Sisu: Road to Revengessä seuraillaan edelleen vähäpuheisen ja ensimmäisessa elokuvassa kovia kokeneen Aatami Korven (Jorma Tommila) edesottamuksia. Tällä kertaa sisukkaan miehen tavoitteena on purkaa vanha kotitalonsa ja rakentaa se uudelleen rauhallisempiin maisemiin. Vastaan asettuu Avatar-elokuvistakin tutun Stephen Langin tulkitsema venäläispahis, joka tekee kaikkensa estääkseen Aatamin suunnitelmat. Lisätietoja IMDB:stä, täältä. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.
Hollywoodiin päätyneen Jalmari Helanderin seuraavat projektit ovatkin sitten Everything Everywhere All at Oncesta Oscar-pystinkin napanneen Ke Huy Quanin tähdittämä Fairytale in New York (IMDB) sekä ikonisen Rambo-saagan esiosa John Rambo (IMDB).
Sisu: Road to Revengen Suomen ensi-ilta on 22. lokakuuta, kuluvaa vuotta tietenkin.