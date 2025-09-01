Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Sony vahvisti State of Play -lähetyksen keskiviikolle – aiheena Hitman-kehittäjien Bond-peli 007 First Light
Lähettänyt Ma 01.09.2025 - 21:54 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony on vahvistanut seuraavan State of Play -lähetyksensä ajankohdan.

Tällä kertaa PlayStation State of Play pyörii täysin IO Interactiven 007 First Lightin ympärillä. Pelistähän tiedetään jo sen verran, että se sijoittuu ikonisen salaisen agentin nuoruusvuosiin ja tarina rakentuu kokonaan uusien juonikuvioiden ympärille. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Lisää aiheesta:

IO Interactiven mukaan tulevana keskiviikkona kello 21:00 alkaen on näytillä pelikuvaa takaa-ajokohtauksista hiiviskelyyn ja tietty räiskintään saakka – monipuolista settiä siis luvassa. State of Play -lähetyksen voi katsoa YouTubesta, täältä. Lisätietoja PlayStation Blogista, täältä.

007 First Light julkaistaan PlayStation 5:n lisäksi Switch 2:lle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle.

Pelit: 
007 First Light
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
IO Interactive
Julkaisijat: 
IO Interactive
Lähde: 
Eurogamer
PlayStation Blog

