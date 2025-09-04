Amazonin pitkään työstetty Tomb Raider -sarja sai Lara Croftinsa – projekti etenee täyteen tuotantovaiheeseen tammikuussa

Amazon MGM Studiosin Tomb Raider -sarja etenee täyttä höyryä kohti täyttä tuotantovaihettaan.
Kolmisen vuotta sitten julkistetun Tomb Raider -televisiosarjan peräsimessä jatkaa edelleen Fleabag-sarjasta tuttu Phoebe Waller-Bridge (IMDB), jonka vastuulla on niin showrunnerin, käsikirjoittajan kuin tuottajankin roolit. Toiseksi showrunneriksi Waller-Bridgen rinnalle on kiinnitetty Chad Hodge (IMDB) sekä Jonathan Van Tulleken (IMDB) – viimeksi mainittu myös ohjaa ainakin osan jaksoista.
Sitten siihen monille kiinnostavimpaan kiinnitykseen, päähahmo Lara Croftiin. Angelina Jolien ja Alicia Vikanderin jalanjäljissä jatkaa televisiosarjassa Sophie Turner (IMDB). Näyttelijä on monelle tuttu Emmy-ehdokkuudenkin saaneesta roolistaan Game of Thronesin Sansa Starkina.
Tomb Raider -sarjan on tarkoitus edetä täyteen tuotantovaiheeseensa heti ensi vuoden alusta, tammikuun 19. päivä. Julkaisuaika ei luonnollisesti ole vielä tiedossa.