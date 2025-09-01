Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Angry Video Game Nerdin ikioma peli ilmestyy lokakuussa – julkaistaan myös vanhalle kunnon NES-konsolille
Lähettänyt Ma 01.09.2025 - 14:12 käyttäjä Jaakko Herranen

Angry Video Game Nerd saa oman pelinsä lokakuun 23. päivä.

James Rolfen luoma vihainen videopelinörtti on nähty pelimaailmassa aiemminkin. Tuorein peli-inkarnaatio Angry Video Game Nerd 8-bit vie ikonisen arvostelijahahmon 8-bittisiin maisemiin räiskimään zombeja, luurankoja ja muita pahiksia – jokaisen kentän lopussa odottaa videopelinörtin universumista tuttu pomohahmo. Kentten välille on heitelty Rolfen itse työstämiä välivideoita, kuinkas muutenkaan. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Lisää aiheesta:

Angry Video Game Nerd 8-bit julkaistaan PC:lle, Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille. Myös NES-moduuliversio on luvassa Limited Run Gamesin toimesta, kuten teemaan kuuluu.

Pelit: 
Angry Video Game Nerd 8-bit
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Nintendo Switch
PS4
Xbox One
NES
Studiot: 
Mega Cat Studios
Julkaisijat: 
Retroware
Henkilö: 
James Rolfe
Lähde: 
Gematsu

