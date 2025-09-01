Gears of War räiski tiensä ensimmäistä kertaa Sonyn konsolille – Reloaded-uusioversiolla jo miljoona pelaajaa

Gears of War: Reloaded vaikuttaisi olevan mukava menestys myös PlayStation 5:llä.

Alkuperäisen Gears of War -räiskinnän toinen ehostettu versio julkaistiin männä viikon perjantaina PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä ensimmäistä kertaa myös PlayStation 5:lle. Heti perjantaina pelin virallisella X-tilillä hehkutettiin konsolisotien päättyneen, ja pelaajia kertyneen jo miljoona kappaletta.

Miljoonan lukema ei toki heijastu suoraan myynteihin, sillä Gears of War: Reloaded on julkaistu myös Game Passissa ja lisäksi aiempi Ultimate Edtion on mahdollista päivittää maksutta tähän uusimpaan ja entistäkin päheämpään painokseen. Vuonna 2006 startanneen sarjan aiempien osien arvosteluja voi klikkailla kätevästi uutisen lopusta.

Konsoliyksinoikeuksien rajat ovat hämärtyneet viime aikoina muutoinkin, julkaistiinhan muun muassa Sonyn Helldivers II -räiskintä vastikään myös Xbox Series X|S:lle, vieläpä Halo: ODST -teemaisen lisäsisällön kera.

Gears-sarja jatkuu ensi vuonna esiosa Gears of War: E-Dayn muodossa. Odotetun räiskinnän alustoista on toistaiseksi paljastettu PC ja Xbox Series X|S, mutta eiköhän PlayStation 5 liity mukaan joukkoon jos ei heti julkaisussa niin pian sen jälkeen.

