Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Gears of War, Gears of War: Reloaded, GoW, peli, uutinen, peliuutinen

Gears of War räiski tiensä ensimmäistä kertaa Sonyn konsolille – Reloaded-uusioversiolla jo miljoona pelaajaa

Lähettänyt Ma 01.09.2025 - 13:34 käyttäjä Jaakko Herranen

Gears of War: Reloaded vaikuttaisi olevan mukava menestys myös PlayStation 5:llä.

Alkuperäisen Gears of War -räiskinnän toinen ehostettu versio julkaistiin männä viikon perjantaina PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä ensimmäistä kertaa myös PlayStation 5:lle. Heti perjantaina pelin virallisella X-tilillä hehkutettiin konsolisotien päättyneen, ja pelaajia kertyneen jo miljoona kappaletta.

Miljoonan lukema ei toki heijastu suoraan myynteihin, sillä Gears of War: Reloaded on julkaistu myös Game Passissa ja lisäksi aiempi Ultimate Edtion on mahdollista päivittää maksutta tähän uusimpaan ja entistäkin päheämpään painokseen. Vuonna 2006 startanneen sarjan aiempien osien arvosteluja voi klikkailla kätevästi uutisen lopusta.

Lisää aiheesta:

Konsoliyksinoikeuksien rajat ovat hämärtyneet viime aikoina muutoinkin, julkaistiinhan muun muassa Sonyn Helldivers II -räiskintä vastikään myös Xbox Series X|S:lle, vieläpä Halo: ODST -teemaisen lisäsisällön kera.

Gears-sarja jatkuu ensi vuonna esiosa Gears of War: E-Dayn muodossa. Odotetun räiskinnän alustoista on toistaiseksi paljastettu PC ja Xbox Series X|S, mutta eiköhän PlayStation 5 liity mukaan joukkoon jos ei heti julkaisussa niin pian sen jälkeen.

Lisää aiheesta:

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Gears of War: Reloaded
Gears of War
Gears of War: E-Day
Gears of War: Ultimate Edition
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
The Coalition
Julkaisijat: 
Xbox Game Studios
Lähde: 
Windows Central

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic