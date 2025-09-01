Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Team Cherry paljasti Hollow Knight: Silksongin hinnan ja kellontarkan julkaisuajan
Lähettänyt Ma 01.09.2025 - 14:48 käyttäjä Jaakko Herranen

Team Cherry on kertonut lisää yksityiskohtia Hollow Knight: Silksongin julkaisuun liittyen.

Vuonna 2019 julkistettua Hollow Knight: Silksongia on odoteltu pitkään ja hartaasti, mutta niin vain pelin äärelle päästään jo muutaman päivän päästä. Nyt tiedossa on jo sekin, että Silksong kustantaa kaikilla alustoillaan varsin maltilliset 19,99 euroa. Luolastoja päästään puolestaan koluamaan Suomen aikaa kello 17:00 alkaen, jolloin peli avautuu kaikkien innokkaiden tahkottavaksi.

Hollow Knight: Silksong julkaistaan PC:lle, Switchille, Switch 2:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series X|S:lle – viimeksi mainituilla myös suoraan Game Passiin.

