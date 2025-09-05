Star Wars Outlaws laskeutui Nintendo Switch 2:lle suomalaisvoimin

Ubisoftin avoimen maailman Tähtien sota -seikkailu Star Wars Outlaws on julkaistu Nintendo Switch 2:lle, ja version taustalla on mukana suomalaista RedLynx-osaamista.

Viime vuonna konsoleille ja PC:lle ilmestynyt Star Wars Outlaws kertoo lainsuojaton Kay Vessin ja hänen kumppaninsa Nixin vaarallisesta matkasta galaksin laitamilla. Uusi Switch 2 -versio hyödyntää laitteen erikoispiirteitä, kuten kosketusnäyttöä, gyroskooppia ja liikeohjausta, tuoden lisämaustetta minipeleihin ja avaruusalusten ohjaamiseen.

Tarjolla on useita painoksia. Gold Edition sisältää lisätehtäviä, kaksi tarinapakettia sekä tuttujen Star Wars -hahmojen, kuten Lando Calrissianin ja Hondo Ohnakan, seikkailuja. Ultimate Pack puolestaan laajentaa kokemusta kosmeettisilla lisäosilla ja uusilla hahmovaihtoehdoilla.

Julkaisusta tekee erityisen mielenkiintoisen suomalaispelaajille se, että kehityksessä on ollut mukana muun muassa Trials-sarjasta tunnettu helsinkiläinen RedLynx-studio.

Star Wars Outlaws -julkaisuvideon voi katsella alta.

Lue arvostelu: Näpistelyä kaukaisella galaksilla - Olkoon roina kanssanne!