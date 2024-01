"Jatka uskomista!", kehotetaan Spyro-lohikäärmeen X-tilillä – kaikkien rakastama tasoloikkasankari saattaa tehdä paluun vuoden 2024 aikana

Vanha kunnon Spyro saattaa tehdä paluun vielä vuoden 2024 aikana, vihjaillaan loharin X-tilillä.

Insomniacin Spyro-lohikäärme on ollut tasohyppelyfanien ikisuosikki aina vuoden 1998 ensimmäisestä pelistään lähtien. Viitisen vuotta sitten Crash Bandicootin ohella Insomniacin maskottihahmoksi kohonnut Spyro rynnisti takaisin parrasvaloihin kehutun Reignited Trilogy -kokoelman muodossa – nyt lisää saattaa olla tulossa.

Spyron X-tilillä julkaistu viesti kehottaa uskomaan, ja vuoden 2024 motto onkin salaperäisen ja ytimekkään viestin mukaan "You gotta believe!". Kenties jotain on siis tulossa vielä alkaneen vuoden aikana, joko julkistus tai vielä paremmassa tapauksessa kokonaan uuden pelin julkaisu.

Spyro Reignited Trilogy on ehditty arvostella KonsoliFINissä jo kahteen kertaan, Switchille sekä PlayStation 4:lle.

Lisää aiheesta: