Kehuttu Outer Wilds johtaa huhtikuun PlayStation Now -lisäyksiä

PlayStation Now -palvelu saa valikoimiinsa tänään 5. huhtikuuta useammankin uuden nimikkeen.

Tarjolle saapuvat Journey to the Savage Planet, WRC 10 FIA World Rally Championship, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sekä poikkeuksellisen kehuttu Outer Wilds. Viimeksi mainittu heittää pelaajansa aikaloopin armoille selvittämään kerta toisensa jälkeen tuhoutuvan aurinkokunnan arvoitusta. Peli valittiin monessakin mediassa vuoden 2019 ilmestymisensä aikaan vuoden parhaimpien nimikkeiden joukkoon. Lisätietoja huhtikuun PS Plus -lisäyksistä PlayStation Blog -sivustolta, täältä.

Kesäkuun tienoilla rankalla kädellä uudistuvista PS Now- ja PS Plus -palveluista voi lukea lisätietoa täältä.