Huhtikuun alkupuoliskon Game Pass -lisäyksissä uudenkarheaa outoa elämää ja suomalaisittain erikoisia urheilulajeja

Microsoft on julkistanut huhtikuun alkupuoliskon PC- ja Xbox Game Pass -lisäyksensä.

Tarjolla on tuttuun tyyliin nimikkeitä niin PC:lle, konsoleille kuin pilvestä suoratoistettavaksikin. Kenties se huomattavin lisäys on vain muutama kuukausi takaperin ilmestynyt Life Is Strange -sarjan tuorein tulokas True Colors, joka nappasi KonsoliFINin taannoisesta arvostelusta kolme tähteä.

Urheilurintamalta puolestaan kuuluu kummia, sillä tarjolle heitetään niin krikettiä (Cricket 22) kuin baseballiakin (MLB The Show 22) – kumpainenkin vieläpä tänään, tiistaina. Tarkempia yksityiskohtia Xboxin uutissivulta, täältä.

Koko lista päivämäärineen, alustoineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen alla:

5.4.

Cricket 22 (pilvi, konsoli) – ID@Xbox

MLB The Show 22 (pilvi, konsoli)

7.4.

12.4.

Life Is Strange: True Colors (pilvi, konsoli, PC)

Panzer Corps 2 (PC) – ID@Xbox

The Dungeon of Naheulbeuk (PC) – ID@Xbox

14.4.

Lost In Random (pilvi, konsoli, PC) – EA Play

Poistuvat 15.4.

Poistuu 18.4.