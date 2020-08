Klonkun oma seikkailu esittäytyy debyyttitrailerilla – ensimmäiset tiedonmuruset julki

Kovia kokeneen Klonkun edesottamuksiin keskittyvä The Lord of the Rings: Gollum esittäytyy ensitrailerillaan.

Itse trailerilla ei vielä nähdä sen suuremmin pelillisiä yksityiskohtia, mutta Daedalic on kuitenki raottanut salaisuuksien verhoa IGN-verkkosivuston haastattelussa. Klonkkuhan ole sieltä riskeimmästä päästä, joten hahmon tähdittämä pelikin pyörii perinteisen taistelun sijaan enemmän hiiviskelyn ympärillä. Mukana on myös kiipeilyä, ja kehittäjät vertaavatkin tuotostaan Ubisoftin Prince of Persia -peleihin.

Myös tuttuja hahmoja tavataan matkan varrella, kertoo Daedalicin Tilman Schnanen, kuitenkin spoilaamatta mitään yksityiskohtia. Osa kohtaamisista on pienempiä, kun osalla taas on suurempikin merkitys tarinakokonaisuuden kannalta. Matkan varrella joudutaan tekemään lisäksi päätöksiä ja dialogivalintoja, jotka puolestaan vaikuttavat suoraan Klonkun psyykkeeseen. Juoni taas limittyy ainakin osaksi ensimmäisen kirjan kanssa, joskin keskittyen luonnolisesti Klonkun edesottamuksiin.

The Lord of the Rings: Gollum julkaistaan ensi vuonna PC:lle, Xbox Series X:lle sekä PlayStation 4:lle.